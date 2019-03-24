В "Баварии" сделали громкое заявление о владельце "Манчестер Сити", англичане требуют извинений

Между руководителями мюнхенской "Баварии" и английского "Манчестер Сити" возник конфликт. Английский клуб требует у немцев извинений.

Недавно президент "Баварии" Ули Хенесс рассказал, как владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру удается быстро возмещать расходы на трансферы.

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Мой друг Хосеп Гвардиола рассказал мне, что происходит, когда хочет купить футболиста стоимостью 100 млн евро. Он собирает несколько видео про игрока и летит на встречу с шейхом Мансуром. Там они сытно едят. В это время Пеп начинает показывать ролики. Затем шейх переводит деньги. На следующий день он немного поднимает цену на газ, чтобы сразу же возместить потраченные средства,

– цитирует Хенесса Marca.

"Манчестер Сити" собирается требовать извинений от Хенесса, сообщает Mirror.

В "Сити" разозлились из-за комментария Ули. Представители "горожан" считают бредом, что президент мюнхенского клуба позволяет себе в такой способ говорить о их методах ведения бизнеса. В частности, там вспомнили, что Хенесс был осужден за налоговое мошенничество.

Это слова самодовольного, высокомерного эгоиста. Мы также обеспокоены, что в заявлении Хенесса может присутствовать расистский подтекст,

– сказал источник издания в "Сити".

"Манчестер Сити" хочет, чтобы Хенесс публично извинился за свой комментарий. Не исключено, что в другом случае английский клуб обратится в суд.

Как известно, Гвардиола возглавлял "Баварию" с 2013 до 2016 года. Под руководством испанского специалиста мюнхенская команда трижды стала чемпионом Германии, завоевала два Кубка страны, стала обладателем Суперкубка УЕФА и выиграла клубный чемпионат мира. Гвардиола является добрым другом Хенесса.

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