В "Баварии" скандал: звезда клуба требует трансфер и получил штраф, Киммих критикует тренера

В мюнхенской "Баварии" после матча первого тура чемпионата Германии против "Герты" возник скандал. Действующие чемпионы не смогли победить "Герту" и после игры в СМИ начали появляться различные подробности.

После игры португальский футболист Ренату Санчеш заявил, что хочет покинуть "Баварию". Санчеш, который присоединился к мюнхенцам в 2016 году, так и не стал важным игроком команды. Поэтому Ренату просит его отпустить в другой клуб.

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, комментируя слова португальца, заявил, что Санчешу нужно остыть. По его словам, португалец получит свой шанс и "Бавария" не будет его продавать.

Наставник "красных" Нико Ковач отказался комментировать ситуацию, заявив, что не говорил с футболистом.

По информации Bild, Ковач решил оштрафовать Санчеша на 10 тысяч евро. Официального подтверждения пока нет.

Вместе с тем, в раздевалке "Баварии" после матча также было горячо. В частности, как сообщает Bild, на высоких тонах негативно про Ковача высказывался защитник Джошуа Киммих.

Футболиста возмутили поздние замены в матче против "Герты". Первая замена в составе "Баварии" была выполнена аж на 85 минуте. Санчеш заменил Мюллера.

"Бавария" сыграла против "Герты" вничью 2:2. Ради справедливости стоит сказать, что арбитр не назначил несколько очевидных пенальти в ворота берлинцев. "Бавария" доминировала в матче, однако гостям удалось отстоять ничью.