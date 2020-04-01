В Беларуси придумали, как болельщикам на трибунах не заразиться коронавирусом

На ближайшем матче "Динамо" Брест, за который играют украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди, будет использована необычная система расположения зрителей на трибунах.

В связи с пандемией кароновируса клуб рассадит болельщиков на стадионе в шахматном порядке. Это обезопасит людей, которые будут находиться на расстоянии друг от друга, сообщает пресс-служба брестчан.

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Шахматная рассадка позволит болельщикам во время игры находится на безопасном расстоянии друг от друга. Она является неотъемлемой мерой профилактики коронавирусной инфекции. Напомним, данное предложение носит рекомендательный характер. Влюбленных, семьи с детьми и друзей принудительно разлучать никто не будет! Продажа билетов на матч будет осуществляться, исходя из новых требований,

– говорится в сообщении.

Беларусь – единственная страна в Европе, где продолжаются футбольные соревнования высшего уровня.

В белорусском первенстве сыграно два тура, следующий должен состояться 3-5 апреля.

Лидирует в Высшей лиге Беларуси ФК "Минск", "Динамо" Брест, за который выступают украинцы Нойок, Милевский и Хачериди, с четырьмя очками занимает пятое место.

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