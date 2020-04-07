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В Беларуси приняли решение о продлении футбола во время пандемии коронавируса

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Чемпионат Беларуси могут остановить / Прессбол

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил, что организация может приостановить сезон в связи с распространением коронавируса, если для этого будет достаточно оснований.

На данный момент чемпионат Беларуси – единственный высший дивизион в Европе, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса. При этом много команд и болельщиков протестуют в связи с проведением сезона во время пандемии, фанаты отказываются приходить на матчи и призывают временно прервать первенство.

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Мы ежедневно общаемся с Минспорта и Министерством здравоохранения. Они оперативно дают информацию. Руководство федерации встречается с руководством Минспорта. Мы держим ситуацию на контроле. Можем остановить чемпионат в любой момент, если для этого будет достаточно оснований, или какие-то серьезные риски,
- рассказал Жардецкий.

По его словам, юношеские и молодежная первенства в стране были прекращены "из-за того, что Минспорта выдало рекомендации не проводить соревнования с молодежью до 18 лет". К тому же больше опасений было со стороны родителей, они не отпускали своих детей.

  • В белорусском первенстве сыграно три тура, следующий должен состояться 10-13 апреля.
  • По состоянию на утро 7 апреля в Беларуси зафиксированы 861 случай заражения коронавирусом. 54 человека выздоровели и 13 умерли.

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Теги: Спорт Футбол
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