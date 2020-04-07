В Беларуси приняли решение о продлении футбола во время пандемии коронавируса
Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил, что организация может приостановить сезон в связи с распространением коронавируса, если для этого будет достаточно оснований.
На данный момент чемпионат Беларуси – единственный высший дивизион в Европе, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса. При этом много команд и болельщиков протестуют в связи с проведением сезона во время пандемии, фанаты отказываются приходить на матчи и призывают временно прервать первенство.
Стоит увидеть Как в Чернобыле: жуткие кадры футбола в Беларуси во время пандемии коронавирусf – видео
Мы ежедневно общаемся с Минспорта и Министерством здравоохранения. Они оперативно дают информацию. Руководство федерации встречается с руководством Минспорта. Мы держим ситуацию на контроле. Можем остановить чемпионат в любой момент, если для этого будет достаточно оснований, или какие-то серьезные риски,
- рассказал Жардецкий.
По его словам, юношеские и молодежная первенства в стране были прекращены "из-за того, что Минспорта выдало рекомендации не проводить соревнования с молодежью до 18 лет". К тому же больше опасений было со стороны родителей, они не отпускали своих детей.
- В белорусском первенстве сыграно три тура, следующий должен состояться 10-13 апреля.
- По состоянию на утро 7 апреля в Беларуси зафиксированы 861 случай заражения коронавирусом. 54 человека выздоровели и 13 умерли.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашемTwitter и Telegram
Читайте также
-
Ломаченко заговорил о бое с непобедимым Мейвезеромсегодня , 12:18
-
В Путина ответили на обвинения США в подкупе чиновников ФИФАсегодня , 15:54
-
UFC 249: Фергюсон официально получил соперника, который заменит Хабибасегодня , 11:36
-
США официально обвинили Россию в подкупе чиновников ФИФА для проведения чемпионата мирасегодня , 11:50
-
В поединке с Лопесом нужно включать боксерский IQ: Ломаченко о будущем соперникесегодня , 10:50
-
Артем Кравец: Российский чемпионат сильнее украинского, у них нет проблем с войнойсегодня , 14:01