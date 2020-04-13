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В Беларуси усомнились в правильности гола Милевского: видео

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Артем Милевский / ФК "Динамо" Брест

В воскресенье, 12 апреля, в Бресте состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси, в котором "Динамо-Брест" обыграло "Ислочь" (3:1).

Победный гол на 77-й минуте забил украинский форвард Артем Милевский, который в прыжке добавив мяч в пустые ворота.

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Однако гол мог быть забит с нарушением правил. Перед ударом Милевского футболисты нашей команды находились в офсайде.

Об этом рассказал представитель департамента судейства и инспектирования БФФ Владимир Кузьмин.

"Момент, к сожалению, нельзя занести в актив судейской бригаде. Дело в том, что после удара головой Дениса Лаптева, Павел Савицкий, который до этого вообще находился за линией ворот, он, очевидно, был в положении "вне игры". Вот он вступил в борьбу за мяч с голкипером. Здесь правильным решением было бы зафиксировать положение "вне игры", – отметил Кузьмин в комментарии pressball.by.

Добавим, что матч судил один из самых известных футбольных арбитров Беларуси Алексей Кульбаков.

Видео гола Милевского

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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