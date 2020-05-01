В белорусском футболе подозревают первый случай заражения коронавирусом

Один из тренеров футбольного клуба Второй лиги "Барановичи" заболел двусторонней пневмонией и ему сделали тест на COVID-19.

О том, что у тренера вратарей "Барановичей" 31-летнего Ильи Пацевича двусторонняя пневмония, сообщает Tribuna со ссылкой на представителей команды. Последний раз с командой он был 25 апреля.

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Результат теста все еще неизвестен. При этом игрокам клуба запретили комментировать ситуацию, угрожая штрафами и даже непродлением контрактов.

Абсолютное большинство футболистов признается, что продолжать играть с учетом набирающей обороты эпидемии они не хотят. Однако с учетом того, что практически все футбольные клубы являются государственными, надеяться на сознательность чиновников не приходится. Как и на проявление недовольства от самих футболистов, которые с большой долей вероятности могут сразу потерять работу.

Однако 2 мая "Барановичи" проведут дома очередной матч – с соседними "Ивацевичами". И хотя барановицкая городская власть отменила все массовые события в городе, субботнюю встречу пока никто не отменял.

Коронавирус в Беларуси: главное

По состоянию на 1 мая там зафиксировали 14 тысяч 27 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 89 человек, выздоровели – 2 386.

От болезни умерли 89 человек, выздоровели – 2 386. Согласно данным БЕЛСАТА, официальные цифры министерства здравоохранения отличаются от реальных минимум в четыре раза.

Правительство Беларуси продолжает игнорировать эпидемию коронавируса.

Президент Александр Лукашенко называет недуг "коронапсихозом". Советует есть масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом. Он также против использования масок учениками в школах.

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