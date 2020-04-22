В белорусском топ-клубе вспышка коронавируса – заболели 23 хоккеиста
В белорусском хоккейном клубе "Неман" зафиксировали вспышку коронавируса. Первыми положительный тест сдали 4 финских игрока команды, которые недавно вернулись домой.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на источники в клубе.
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Первыми хоккеистами, сдавшими положительные тесты на COVID-19, стали финские легионеры команды Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Екунен и Тимо Хильтунен, вернувшиеся на родину. У них взяли анализы в аэропорту Хельсинки еще 13 апреля.
Позже стало известно, что заболели нападающий Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Моисеенко. Больше всего зараженных оказалось среди хоккеистов фарм-клуба "Неман-2" и юниорского состава – 17 человек подросткового возраста. По предварительной информации, молодых хоккеистов изолировали на одной из баз отдыха.
Хоккейный сезон в Беларуси завершился в марте, зато в стране началось футбольное первенство – его играют со зрителями на трибунах. При этом власти государства умалчивают информацию об опасной болезни.
В чемпионате страны "Неман" добрался до полуфинала, где уступил в серии солигорскому "Шахтеру".
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