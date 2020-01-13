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В ближайшее время донецкий "Шахтер" запустит собственный телеканал

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"Шахтер" запустит собственный телеканал

Донецкий "Шахтер" работает над созданием клубного телеканала.

Как сообщает Tribuna.com, его запуск запланирован уже в ближайшие месяцы.

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Скорее всего, трансляция будет вестись по кабельных сетях. В клубе пока не опровергают, но и не подтверждают информацию.

На данный момент существует интернет-канал FCSD TV, у которого более 120 тысяч подписчиков на YouTube. Ранее менеджментом "горняков" заявлялось, что "в планах клуба – онлайн-вещание, и со временем мы вырастем в полноценный клубный ТВ-канал".

Как известно, с февраля 2020 года телеканалы "Футбол 1/2" прекратят аналоговое вещание, вместо них начнет работу телеканал "Футбол 3".

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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