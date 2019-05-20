В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео

Во время матча 25-го тура чемпионата Боливии между "Олвэйс Реди" и "Ориенте Петролеро" произошел трагический инцидент.

В результате остановки сердца прямо во время футбольного матча умер арбитр Виктор Уртадо, сообщает Lostiempos.com.

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Во второй половине встречи 32-летний рефери неожиданно упал на газон – медработникам обоих коллективов пришлось реанимировать Уртадо прямо на поле и тут же отправить в госпиталь.

В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: смотрите видео

Сообщается, что врачи команд реанимировали Уртадо, но уже в больнице у него произошла повторная остановка сердца. Спасти судью после двух инфарктов не удалось.

Семью рефери поддержал президент Боливии Эво Моралес, который откликнулся на трагедию в Twitter.

Мы оплакиваем смерть Виктора Уго Уртадо, который судил матч между "Always Ready" и "Ориенте Петролеро". Наши соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Это скорбный день для боливийского футбола,

– говорится в сообщении.

Заметим, что игра продолжилась, а "Олвэйс Реди" в итоге разгромил соперника со счетом 5:0.

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