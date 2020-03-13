В Бразилии арбитр удалил 8 футболистов, а игра завершилась массовой дракой: видео

В рамках Кубка Либертадорес на групповом этапе встретились бразильские клубы "Гремио" и "Интернасьонал". Игра завершилась массовой дракой, а рефери удалил до 8 игроков.

Первый тайм не предвещал ничего плохого – нули на табло и всего 5 желтых карточек на две команды. Оказалось, что все горячее будет во второй половине игры.

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Под занавес поединка вспыхнула драка, которая привела к четырем удалениям, а уже в компенсированное время красные карточки получили еще четыре игрока.

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Экс-игрок "Реала" Лукас Силва – единственный, кто умудрился заработать в этом хаосе не красную карточку, а желтую.

Бывший игрок "Металлиста" Диего Соуза обошелся без карточек. Он был заменен на 79-й минуте на Лусиано, который быстро получил удаление.

Поединок завершился вничью 0:0. После двух туров обе команды делят первую строчку в группе E.

Что такое Кубок Либертадорес?Ежегодный международный футбольный турнир, в котором принимают участие лучшие команды Южной Америки. Аналог европейской Лиги чемпионов.