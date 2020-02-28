В Британии откроют Зал славы для лучших футболистов АПЛ

В этот Зал попадут только успешные футболисты АПЛ, а место в нем будет считаться высшей наградой для игроков.

Как сообщает Английская Премьер-лига, она создаст свой собственный Зал славы, в который попадут игроки, которые достигли больших результатов с момента основания лиги в 1992 году. В него будут включены футболисты на основе их достижений, которые выступали в АПЛ и уже завершили карьеру.

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19 марта будут объявлены первые два игрока, которые потравлять в Зал славы.

Место в Зале Славы АПЛ будет самой высокой индивидуальной наградой, присуждаемой игрокам чемпионата Англии. Этих игроков выберет сама Премьер-лига. Болельщикам будет предложен шорт-лист игроков, которых они смогут выбрать. С помощью голосования Зал славы будет пополняться все новыми футболистами.