В будущем Олимпиады будут проводиться среди подобных, – гендиректор "Зари" о геях

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об отношении к геям в футболе. Функционер заявил, что он против пропаганды гомосексуализма.

Рафаилов высказал предположение, что в недалеком будущем Олимпиады будут проводиться среди геев.

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Я не претендую на то, чтобы кого-то запретить или наказать. Я против пропаганды. Моя последняя шутка – предложил, чтобы "Заря" стала первым клубом, который внесет в регламент положение, чтобы в каждой украинской команде было по два гея. Мы будем надтолерантними.

Не знаю, как буду выяснять, кто гей, а кто нет. Они сами должны об этом сказать, сделать каминг-аут, сейчас это модно. Думаю, в недалеком будущем Олимпиады будут проводиться среди подобных. Это уже не за горами, учитывая то, куда катится этот мир,

– резюмировал гендиректор "Зари".

Что такое каминг-аут?

Процесс добровольного и осознанного признания человеком своей сексуальной ориентации или гендерной принадлежности. Также может означать результат такого процесса.



Термин каминг-аут применяется преимущественно к ЛГБ, которые осознали себя как лесбиянка, гей или бисексуальный человек и принятие своей сексуальной ориентации, или транс люди — несоответствие психического пола биологическому.

Также Рафаилов уверяет, что футболисты негативно относятся к геям.

Спросите у футболистов, как они к этому отнесутся. Они очень плохо это воспринимают, им это не нравится. Для них отдельную раздевалку делать? Как быть в этой ситуации?,

– сказал Рафаилов в интервью "ТаТоТаке".

Рафаилов уже делал острые заявления

В октябре 2018 года Сергей Рафаилов заявил о том, что не допустит в команде футболистов с нетрадиционной ориентацией.

Впервые такими заявлениями Сергей Рафаилов поделился еще год назад, сразу после посещения Великобритании.

Он раскритиковал жителей Манчестера за свободные нравы, что вызвало значительный резонанс в британских СМИ.