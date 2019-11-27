В будущем Олимпиады будут проводиться среди подобных, – гендиректор "Зари" о геях

21 Читати новину українською
Сергей Рафаилов / zarya-lugansk.com

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об отношении к геям в футболе. Функционер заявил, что он против пропаганды гомосексуализма.

Рафаилов высказал предположение, что в недалеком будущем Олимпиады будут проводиться среди геев.

Читайте также: Не надо здесь гейских парадов, страна победила фашизм – футболист Нойок

Я не претендую на то, чтобы кого-то запретить или наказать. Я против пропаганды. Моя последняя шутка – предложил, чтобы "Заря" стала первым клубом, который внесет в регламент положение, чтобы в каждой украинской команде было по два гея. Мы будем надтолерантними.

Не знаю, как буду выяснять, кто гей, а кто нет. Они сами должны об этом сказать, сделать каминг-аут, сейчас это модно. Думаю, в недалеком будущем Олимпиады будут проводиться среди подобных. Это уже не за горами, учитывая то, куда катится этот мир,
– резюмировал гендиректор "Зари".

Что такое каминг-аут?
Процесс добровольного и осознанного признания человеком своей сексуальной ориентации или гендерной принадлежности. Также может означать результат такого процесса.

Термин каминг-аут применяется преимущественно к ЛГБ, которые осознали себя как лесбиянка, гей или бисексуальный человек и принятие своей сексуальной ориентации, или транс люди — несоответствие психического пола биологическому.

Также Рафаилов уверяет, что футболисты негативно относятся к геям.

Спросите у футболистов, как они к этому отнесутся. Они очень плохо это воспринимают, им это не нравится. Для них отдельную раздевалку делать? Как быть в этой ситуации?,
– сказал Рафаилов в интервью "ТаТоТаке".

Рафаилов уже делал острые заявления

В октябре 2018 года Сергей Рафаилов заявил о том, что не допустит в команде футболистов с нетрадиционной ориентацией.

Впервые такими заявлениями Сергей Рафаилов поделился еще год назад, сразу после посещения Великобритании.

Он раскритиковал жителей Манчестера за свободные нравы, что вызвало значительный резонанс в британских СМИ.

Как аккуратно почистить гранат: три способа
сегодня
20583
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ЛГБТ ФК Заря
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Киев-Баскет" одержал драматическую победу в Кубке Европы ФИБА, "Днепр" крупно проиграл
сегодня 20:49 "Киев-Баскет" одержал драматическую победу в Кубке Европы ФИБА, "Днепр" крупно проиграл
Юрій Семенюк 8
Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
сегодня 13:17 Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
Юрій Семенюк 68
В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
сегодня 07:12 В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
Юрій Семенюк 528
"Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
сегодня 00:15 "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
Вісент Луїс 915
В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
26 ноября 19:55 В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
Юрій Семенюк 54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук