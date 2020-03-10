В чемпионате Франции ограничили присутствие футбольных болельщиков на трибунах

С 1 по 15 апреля все матчи французской лиги будут проходить при ограниченном количестве фанатов на трибунах. Спортивное руководство Франции заявило, что клуб сам будет выбирать, будут ли они проводить матчи при минимальном допустимом количестве зрителей, или вообще при пустых трибунах.

Как сообщает французское издание Get French Football News, Министр спорта Франции Роксана Маракинен заявила, что все матчи Лиги с начала следующего месяца будут проходить за закрытыми дверями. Только 1 000 болельщиков будут иметь возможность попасть на матчи любимых команд, поскольку страна продолжает бороться со вспышкой COVID-19.

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Нужно уважать, что на стадионе может находиться максимум 1 000 человек. Либо клубы примут решение продать лишь 1 000 билетов, либо они предпочитают играть за закрытыми дверями или откладывать матч, если это будет возможно,

– прокомментировала Роксана Маракинен.

Добавим, что матч между сборными Франции и Украины состоится 27 марта при пустых трибунах.

Матч Лиги чемпионов между ПСЖ и "Боруссией" также пройдет без зрителей.

Что такое коронавирус Covid-2019?Вспышка коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань. Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности от острого респираторного синдрома. Вспышка коронавируса Covid-2019 связана с рынком морепродуктов и животных, что в городе Ухань. Там торговали дикими животными для употребления в пищу. Все указывает на то, что болезнь имеет именно животный источник инфекции.



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