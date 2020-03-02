В чемпионате Италии отменили еще один матч из-за коронавируса
Очередной матч 26-го тура итальянской Серии А по футболу, в котором должны были встретиться "Сампдория" и "Верона" – перенесли. Это уже шестой поединок этого тура, который не состоится.
Как сообщает Football Italia, матч перенесли на другую дату, которая пока не сообщается.
Читайте также: Эпидемия коронавируса коснулась чемпионата французской Лиги 1
Планировалось, что встреча состоится 2-го марта без зрителей, но в итоге было принято решение ее вовсе отменить.
Пять матчей 26-го тура чемпионата Италии (Серии А), которые были перенесены ранее из-за распространения коронавируса состоятся 13 мая.
О том, что матчи перенесены на 13 мая сообщила Серия А на своем официальном сайте.
Какова ситуация в Италии с коронавирусом
Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов
В Италии умерло 34 человека, у которых обнаружили коронавирус. В целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране составляет почти 1694 человека.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
"Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видеосегодня , 09:04
-
Первое поражение "Шахтера", титул Зинченко с "Манчестер Сити" и другие новости спорта 1 мартасегодня , 07:25
-
Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" выиграл третий подряд Кубок английской лиги – видео1 марта , 20:35