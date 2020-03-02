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В чемпионате Италии отменили еще один матч из-за коронавируса

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Очередной матч 26-го тура итальянской Серии А по футболу, в котором должны были встретиться "Сампдория" и "Верона" – перенесли. Это уже шестой поединок этого тура, который не состоится.

Как сообщает Football Italia, матч перенесли на другую дату, которая пока не сообщается.

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Планировалось, что встреча состоится 2-го марта без зрителей, но в итоге было принято решение ее вовсе отменить.

Пять матчей 26-го тура чемпионата Италии (Серии А), которые были перенесены ранее из-за распространения коронавируса состоятся 13 мая.

О том, что матчи перенесены на 13 мая сообщила Серия А на своем официальном сайте.

Какова ситуация в Италии с коронавирусом

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

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В Италии умерло 34 человека, у которых обнаружили коронавирус. В целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране составляет почти 1694 человека.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Здоровье Коронавирус Covid-19 Спорт Серия А Футбол
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