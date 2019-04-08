В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с сюжетами картин Рембрандта: видео

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Представлен мяч The Rembrandt
Представлен мяч The Rembrandt / eredivisie.nl

В сезоне 2019-2020 в чемпионате Нидерландов будут играть мячом под названием The Rembrandt. На нем будут изображены сюжеты работ известного художника Рембрандта ван Рейна.

Представление нового мяча произошло в Rijksmuseum (Государственный музей в Амстердаме). Сам мяч выполнен в белых тонах с изображениями офортов голландского мастера.

Таким образом в Нидерландах отмечают год Рембрандта. В 2019 году исполняется 350 лет со дня смерти художника, умершего в 1669 году.

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Впервые новым мячом сыграют уже 28 апреля 2019 года.

Стоит добавить, что уникальный дизайн мячей получила и украинская Первая лига.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости культуры Нидерланды
Источник: 24 Канал
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