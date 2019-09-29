В чемпионки мира по борьбе Юлии Ткач угнали новенький автомобиль: фото

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Юлия Ткач
Юлия Ткач

В известной львовской борчихи Юлии Ткач угнали автомобиль Mazda 3 на платной автостоянке во Львове.

Информацию о краже подтвердила и сама спортсменка в facebook.

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Автомобиль Mazda 3 красного цвета (номерные знаки АО 7787 ЕХ) украли ночью 29 сентября с платной автостоянки на ул. Симоненко во Львове. Новый автомобиль спортсменке подарили несколько дней назад.


Украденный автомобиль Юлии Ткач

Напомним, Юлия Ткач – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по вольной борьбе, участница трех Олимпийских игр и чемпионка Европейских игр-2019.

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Теги: Новости Спорта Спорт Криминальные новости
Источник: 24 канал
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