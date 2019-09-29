В чемпионки мира по борьбе Юлии Ткач угнали новенький автомобиль: фото
В известной львовской борчихи Юлии Ткач угнали автомобиль Mazda 3 на платной автостоянке во Львове.
Информацию о краже подтвердила и сама спортсменка в facebook.
Читайте также: Криминальная драма в Николаеве: от безумной любви до попытки убийства
Автомобиль Mazda 3 красного цвета (номерные знаки АО 7787 ЕХ) украли ночью 29 сентября с платной автостоянки на ул. Симоненко во Львове. Новый автомобиль спортсменке подарили несколько дней назад.
Украденный автомобиль Юлии Ткач
Напомним, Юлия Ткач – чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по вольной борьбе, участница трех Олимпийских игр и чемпионка Европейских игр-2019.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии