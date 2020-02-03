В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео
Во время матча любительской лиги Дагестана между командами "Хуштада" и "Тиндирбека" произошла массовая драка.
В одном из эпизодов футболист "Тиндирбека" отобрал мяч у оппонента, который разозлился и что-то сказал сопернику. После этого футболисты начали выяснять отношения и к ним сбежались партнеры по команде, после чего на поле произошла драка.
К сведению: Российского нокаутера вырубили за 33 секунды в поединке ММА – видео
К драке присоединились запасные футболисты обеих команд. Судья сделал попытку успокоить игроков с помощью свистка, но не достиг успеха.
Массовая драка в любительской лиге Дагестана: смотрите видео
Спорт24 писал, что недавно в России произошла массовая драка во время бойцовского турнира.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии