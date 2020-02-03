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В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео

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Массовая драка на матче в Дагестане / Скриншот

Во время матча любительской лиги Дагестана между командами "Хуштада" и "Тиндирбека" произошла массовая драка.

В одном из эпизодов футболист "Тиндирбека" отобрал мяч у оппонента, который разозлился и что-то сказал сопернику. После этого футболисты начали выяснять отношения и к ним сбежались партнеры по команде, после чего на поле произошла драка.

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К драке присоединились запасные футболисты обеих команд. Судья сделал попытку успокоить игроков с помощью свистка, но не достиг успеха.

Массовая драка в любительской лиге Дагестана: смотрите видео

Спорт24 писал, что недавно в России произошла массовая драка во время бойцовского турнира.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости России
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