В Далласе одну из улиц назовут в честь известного баскетболиста

Одну из улиц американского города Даллас переименуют в честь баскетболиста Дирка Новицки. Он выступал за местную команду в течение 21 года.

Власти города согласовали переименование улицы Olive Street рядом с домашней ареной "Даллас Маверикс" в Nowitzki Way.

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Немецкий баскетболист Дирк Новицки выступал за местную команду 21 сезон. Во время драфта 1998 года он был выбран командой "Милуоки Бакс", но сразу был обменян в "Даллас". За "Мэверикс" он выступал под сорок первым номером. В 2019 году он объявил об окончании карьеры. Перед этим игрок получил символические ключи от города.