В DAZN подтвердили переговоры с Владимиром Кличко

Британский боксерский менеджер Эдди Хирн, представляющий интересы стриминговой платформы DAZN, подтвердил, что компания ведет переговоры с Владимиром Кличко.

По словам Хирна, двукратный чемпион мира и победитель Олимпиады-1996 имеет бешеную поддержку фанатов, а переговоры о его возвращении уже продвинулись довольно далеко. Об этом сообщает сайт klitschko-brothers.com.

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"Думаю, что Владимир оценивает все. Пока нет никаких новостей, кроме тех, что DAZN действительно ведет с ним переговоры. Фанаты ждут его возвращения, я хочу возвращения Кличко. Я думаю, что он большой и замечательный боксер. Но, посмотрим", – заявил Эдди Хирн.

Спорт24 писал, что в марте 2019 стримингова платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен (80 миллионов долларов). Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в профессии, которые могут произойти в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. Два из трех соперников – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Сам Владимир Кличко тоже не против вернуться в ринг, о чем он неоднозначно заявил.