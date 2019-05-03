В DAZN подтвердили переговоры с Владимиром Кличко

42 Читати новину українською
В DAZN подтвердили переговоры с Владимиром Кличко

Британский боксерский менеджер Эдди Хирн, представляющий интересы стриминговой платформы DAZN, подтвердил, что компания ведет переговоры с Владимиром Кличко.

По словам Хирна, двукратный чемпион мира и победитель Олимпиады-1996 имеет бешеную поддержку фанатов, а переговоры о его возвращении уже продвинулись довольно далеко. Об этом сообщает сайт klitschko-brothers.com.

Читайте также: Беспроигрышный вариант – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко

"Думаю, что Владимир оценивает все. Пока нет никаких новостей, кроме тех, что DAZN действительно ведет с ним переговоры. Фанаты ждут его возвращения, я хочу возвращения Кличко. Я думаю, что он большой и замечательный боксер. Но, посмотрим", – заявил Эдди Хирн.

Спорт24 писал, что в марте 2019 стримингова платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен (80 миллионов долларов). Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в профессии, которые могут произойти в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. Два из трех соперников – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Сам Владимир Кличко тоже не против вернуться в ринг, о чем он неоднозначно заявил.

blog_ava
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
сегодня
2147
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
сегодня 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
77
Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
30 апреля 16:00 Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
Станіслав Безушко 65
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
сегодня 12:40 Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
120
"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
сегодня 00:06 "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
111
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
2 мая 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
72
Новости
Больше новостей
Залиште відгук