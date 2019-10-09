В Деревянченко рассчитывают провести бой с Саулем Альваресом

В команде украинского боксера Сергея Деревянченко рассчитывают получить бой против Сауля Альвареса. Боя с мексиканцем добивается и Геннадий Головкин, который в последнем поединке победил украинца.

Менеджер Сергея Деревянченко Кит Коннолли считает, что в украинца больше шансов получить бой против Альвареса.

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Давайте говорить откровенно. Сергей знает, болельщики знают, что он был лучше (Головкина, – Спорт24) и должен был победить и получить титул. А это значит, что Сергей даст Альваресу более конкурентный бой по сравнению с Головкиным,

– цитирует Конноли vRINGe.

Спорт24 писал, что в ночь с 4 на 6 октября Геннадий Головкин сомнительным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал титулы IBF и IBO. Оба боксера заявили, что не против реванша.

До этого пояс IBF принадлежал Альваресу, однако организация забрала его в мексиканца. Канело не смог договориться о защите титула в бою с Деревянченко и пояс IBF стал вакантным.

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Головкин и Альварес провели два поединка: первый завершился ничьей, а во втором Канело выиграл решением судей. После этого Головкин безуспешно добивается реванша. Альварес же заявил, что не планирует драться с казахстанцем.

Канело следующий поединок проведёт 2 ноября против россиянина Сергея Ковалева. Этот бой будет за титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет Ковалев.

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