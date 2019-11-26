В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик

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Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) признался, что в детстве мечтал стать знаменитым футболистом и играть на больших стадионах.

Об этом украинский боксер рассказал в интервью Артуру Мхитаряну.

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Я не думал, что стану профессиональным боксером, а считал, что буду знаменитым футболистом. Я играл в футбол, говорил маме, что куплю вертолет. Мечтал о большом стадионе, думал об этом. Но я жил в деревне и считал, что это вообще невозможно.

Чего я точно не хотел, так это каждый день ходить на работу на завод. Я говорил маме: "Не хочу так работать, как вы, ждать эту месячную зарплату, от зарплаты до зарплаты работать". Может быть это грубо тогда звучало", – сказал Усик.

Напомним, последний поединок Усик провел против американца Чазза Уизерспуна 13 октября 2019 года. Бой был закончен после седьмого раунда – соперник украинца отказался от продолжения.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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