В "Динамо" финансовый скандал: клуб ждут два дела из-за трансферов бразильцев

У киевского "Динамо" возникли проблемы с трансферами бразильских футболистов Че Че и Сидклея. "Сан-Паулу" и "Коринтианс" отказываются оплатить трансферные сделки футболистов.

"Динамо" выиграло у "Сан-Паулу" дело в ФИФА касаемо последнего платежа по трансферу Че Че, сообщает Lance.

Кстати Футболист "Динамо" Сидклей попал в скандал из-за нарушения карантина

Но бразильский клуб не хочет выполнять решение ФИФА и готов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Бразильский клуб должен заплатить "Динамо" еще 500 тысяч евро.

Впрочем, если "Сан-Паулу" проиграет дело в CAS, то должен будет выплатить большую сумму – с учетом штрафа и процентов за несвоевременную оплату.

"Сан-Паулу" купил Че Че в "Динамо" за 5 миллионов евро в апреле 2019-го.

В то же время "Динамо" может снова обратиться в ФИФА, чтобы заставить "Коринтианс" выполнить условия контракта по аренде Сидклея.

Бразильский клуб должен выплаты "Динамо" 600 тысяч евро, сообщает Gazeta Esportiva.

Киевский клуб объявил об аренде футболиста 8 января 2020 года, но так и не получил указанную в договоре сумму.

Арендное соглашение Сидклея рассчитао до конца 2020 года.

В бразильском клубе якобы отказываются заплатить из-за кризиса, связанного с коронавирусом.

Также там заявили, что ведут переговоры с "Динамо", чтобы урегулировать этот вопрос.

Сидклей провел за "Коринтианс" всего 4 матча. Это второй шанс защитника закрепиться в бразильском клубе.

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