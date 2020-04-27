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В "Динамо" и "Шахтере" рассказали, урезали ли зарплаты футболистам

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В "Динамо" и "Шахтере" рассказали, урезали ли зарплаты футболистам
В "Динамо" и "Шахтере" рассказали, урезали ли зарплаты футболистам / facebook.com/fcdynamoua

Флагманы украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" решили не урезать зарплаты своим футболистам. В обоих клубах заявили, что пока не принимали таких мер.

"Шахтер" ответил на запрос Tribuna.com об информации о возможном сокращении зарплат в донецком клубе из-за карантина.

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"На этот момент вопрос сокращения зарплат в "Шахтере" не рассматривается", – сообщили в донецком клубе.

В "Динамо" информацию о зарплатах сообщил хорватский легионер Иосиф Пиварич.

В интервью Sportske Novosti он заявил, что урезания зарплат в "Динамо" не произошло.

Впрочем, хорватский футболист заявил, что эта тема начала обсуждаться.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщал, что некоторые клубы лиги ведут переговоры с футболистами о сокращении зарплат и находят компромисс.

  • В ФИФА разрешили украинским клубам уменьшить зарплаты футболистам из-за пандемии COVID-19.
  • По информации журналиста Игоря Бурбаса, ПФК "Львов" стал первым клубом, где игрокам уменьшили зарплаты.
  • Также СМИ сообщали, что зарплаты вообще не получают игроки перволигового "Черноморца".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Шахтер
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