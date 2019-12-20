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В "Динамо" отреагировали на проваленный допинг-тест Артема Беседина

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Артем Беседин / ФК "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в употреблении допинга. Форвард провалил допинг-тест после матча с "Мальме" в лиге Европы.

Информацию о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил подтвердили и в "Динамо". Как говорится в заявлении клуба, соответствующее сообщение клуб получил 19 декабря.

"Сейчас все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования конфиденциальности, ФК "Динамо "Киев" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", – говорится в заявлении клуба.

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По данным журналистов "ТаТоТаке", футболиста отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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