В "Динамо" рассказали о состоянии травмированных Бойко и Бурды

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии травмированных футболистов киевского клуба. В частности, в лазарете "бело-синих" вратарь Денис Бойко и защитники Артем Шабанов и Никита Бурда.

Никита Бурда через месяц после операции летал на консультацию к хирургу в Испанию. Профессор Рамон Кугат, оценив состояние его колена, сделал вывод, что восстановление идет по плану, информирует сайт "Динамо".

К слову: Защитник "Динамо" получил нелепую травму в матче за сборную в отборе на Евро-2020: видео

Денис Бойко уже начал активные тренировки. "В течение двух недель он работает в тренажерном зале, а последние пять-шесть дней тренируется и на поле: стоит в воротах, ловит мяч, правда, пока без прыжков", – сказал врач "Динамо".

По словам Миронова, вратарь восстанавливает силу мышц, координацию, ловкость.

У Артема Шабанова обычное рассечение верхнего века с небольшой гематомой. Никакого влияния на его работоспособность или участие в тренировочном или игровом процессе оно не оказывает.

Следующий матч "Динамо" сыграет 24 ноября против "Мариуполя" в рамках чемпионата Украины. 28 ноября "бело-синих" ждет важный матч Лиги Европы против шведского "Мальме".