В "Динамо" рассказали о травме Цыганкова
"Динамо" начало второй тренировочный сбор в Турции. В киевском клубе сообщили новости из лазарета.
По индивидуальной программе ко второй части сезона готовятся Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин.
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В "Динамо" сообщили, что в Цыганкова мышечное повреждение передней поверхности бедра.
Вне общей группы по прогнозам медицинского штаба он проведет еще около недели, хотя этот срок может быть и меньшим,
– говорится в сообщении "Динамо".
Цыганков пропустил первую часть собрания, на котором киевляне сыграли 6 матчей.
"В Шабанова и Русина – микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях. У Артема – воспаление ахиллова сухожилия, а Назарий подвернул голеностоп. Уже сегодня Русин будет работать с мячами", – отметили в "Динамо".
Бурда же проходит длительное восстановление, и на этом сборе будет заниматься по индивидуальной программе. Сроки его восстановления в клубе не сообщают.
Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" сыграет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.
В рамках подготовки к весенней части сезона "Динамо" ждут 6 товарищеских поединков.