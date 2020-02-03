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В "Динамо" рассказали о травме Цыганкова

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В "Динамо" рассказали о травме Цыганкова / fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" начало второй тренировочный сбор в Турции. В киевском клубе сообщили новости из лазарета.

По индивидуальной программе ко второй части сезона готовятся Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин.

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В "Динамо" сообщили, что в Цыганкова мышечное повреждение передней поверхности бедра.

Вне общей группы по прогнозам медицинского штаба он проведет еще около недели, хотя этот срок может быть и меньшим,
– говорится в сообщении "Динамо".

Цыганков пропустил первую часть собрания, на котором киевляне сыграли 6 матчей.

"В Шабанова и Русина – микроповреждения, и в общую группу они вернутся уже на днях. У Артема – воспаление ахиллова сухожилия, а Назарий подвернул голеностоп. Уже сегодня Русин будет работать с мячами", – отметили в "Динамо".

Бурда же проходит длительное восстановление, и на этом сборе будет заниматься по индивидуальной программе. Сроки его восстановления в клубе не сообщают.

Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" сыграет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.

В рамках подготовки к весенней части сезона "Динамо" ждут 6 товарищеских поединков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Виктор Цыганков Динамо
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