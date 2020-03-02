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В "Динамо" только один футболист, который бьется за эмблему клуба, – легенда сборной Украины

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Бывший игрок "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о ситуации в киевском "Динамо".

По мнению футболиста, в "Динамо" остался только один игрок, который действительно бьется за эмблему клуба.

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"Динамо" уже не то... По-моему, там остался только один футболист, который бьется за эмблему клуба – это Сидорчук. Большинство... Есть перспективный Цыганков, который, к сожалению, не готов, потому что не прошел зимние сборы. И много посредственных легионеров. Наши ребята гораздо лучше, больше заслуживают основного состава, лучше знают клубные традиции и что это такое – бренд "Динамо",
– сказал Федецкий в интервью "Футбол 24".

Напомним, что 28 февраля "Динамо" неожиданно проиграло "Днепру-1" в матче со скандальным использованием системы VAR – 3:1. "Бело-синие" остались в меньшинстве уже на шестой минуте встречи.

  • В "Карпатах" Федецкий провел последний матч в декабре 2018 года, затем был переведен в дубль, а летом баллотировался в депутаты, но в парламент не попал.
  • Федецкий баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 118 избирательному округу во Львове. В итоге он стал третьим.
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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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