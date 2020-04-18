В "Динамо" заговорили о снижении зарплат, хотя Суркис обещал этого не делать
Киевское "Динамо" может сократить зарплаты игрокам команды. На такой шаг киевский клуб может пойти в связи с карантином, который привел к паузе в чемпионате Украины.
Сейчас обсуждается сокращение выплаты за март на небольшой процент, а за апрель – до половины, сообщает Tribuna.
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Ранее Игорь Суркис заявил, что будет выполнять условия контрактов несмотря на карантин в Украине. "Динамо" пошло на вынужденную паузу на 3-м месте в УПЛ, уступая "Заре" по дополнительным показателям.
Снижение зарплат происходит и в других клубах украинской Премьер-лиги. В частности, урезали зарплаты во "Львове" и "Колосе". Отмечается, что в клубе с Ковалевки снизили зарплату на 20%.
Многие клубы вынуждены сокращать зарплату футболистам, чтобы сохранить финансовый баланс.
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