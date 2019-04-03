В Днепре определился последний полуфиналист Суперлиги по баскетболу

"Днепр" победил дома "Одессу" в третьем поединке четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги – 91:81.

"Днепр" – "Одесса" 91:81 (19:16, 27:23, 25:21, 20:21)

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Хозяева сразу взялись спокойно со старта брать на себя преимущество. Тимофеенко точно завершил первый в матче прорыв, а впоследствии Вильховецкий поддержал темп точным выстрелом из-за дуги. Зато гостей на старте подводила точность. Как только им удалось улучшить этот компонент игры, положение почти сравнялось. Впрочем днепряне внимательно действовали в защите, не позволяя одесситам слишком разогнаться. Сами же получили три очка преимущества после стартовой 10-минутки.

Вторую четверть хозяева также начали с мощного давления. Фесенко взял на себя игру и трижды подряд результативно завершил проходы под кольцо соперника. Вскоре после очередного прорыва Кирилла хозяева оторвались вперед на 10 очков. Однако два подряд трехочковых Щепкина и Беликова уменьшили разницу до четырех. В общем хозяева к большому перерыву получили 7 очков запаса.

"Днепр" почти вдвое превзошел "Одессу" за это время под щитами – 21:10. Также хозяева больше забивали со среднего расстояния – 13 против 8.

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После перерыва у гостей активно продолжил борьбу лидер команды Мэйси. Сначала он точно завершил прорыв под кольцо соперника, а затем трехочковым сократил разницу до четырех очков. Впрочем плотная защита хозяев не позволила большего. Зато днепряне на заключительную четверть оторвались на 11 очков.

В четвертой четверти хозяева были впереди с преимуществом в 14 очков. Но одесситы до последнего боролись за победу. За несколько минут до конца основного игрового времени у хозяев разладилась игра в атаке. Пока они долго не могли забить, гости сократили разницу до трех очков за 1:28 до сирены. После тайм-аута чрезвычайно важным для "Днепра" стал эффектный и сложный трехочковый Мишулы. Заключительный рывок хозяев окончательно снял все вопросы.

В итоге, "Днепр" вышел в полуфинал плей-офф, где сыграет против "Химика".

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