В дом чемпиона UFC ворвался грабитель и "получил на орехи" от бойца: видео

Боец UFC в средней весовой категории Энтони Смит воспользовался в своем доме отработанными на тренировках приемами. Американец увидел в собственном доме грабителя и дал ему отпор.

Как сообщает издание ESPN, 5 апреля в 4:00 утра в штате Небраска, где проживает спортсмен. Энтони разбудила его жена и сказала, что в доме есть незнакомец. Смит не раздумывая пошел разбираться со злоумышленником, а тот уже не был рад, что ворвался именно в этот дом.

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Столкновение между ними продолжалось более пяти минут, бойцу удалось задержать грабителя до прибытия полиции. Приехав на место, стражи порядка арестовали мужчину и узнали его имя.

Как отметил Энтони, он не знал вооружен ли грабитель, но его главная цель была защитить семью.

Я не вру, когда говорю, что это был один из самых сложных поединков за всю мою жизнь. Я вступил в бой и был готов умереть. Он удачно принимал каждый удар и продолжал бороться со мной. Когда кто-то врывается ночью в чужой дом, это заканчивается плохо,

– рассказал Энтони.

Энтони Смит и члены его семьи – жена, свекровь и трое дочерей – не пострадали.

31-летний Смит за профессиональную карьеру одержал 32 победы и потерпел 14 поражений. В прошлом году занял третью строчку рейтинга среднего веса UFC.

Последний бой в 2019 году Энтони провел против американца Джона Джонса и уступил сопернику. По итогам всех пяти раундов все судьи отдали победу Джонсу – 48:44. Это 14-е поражение Смита в 45 боях.

Антони Смит рассказал о своем поступке

Ранее чемпион полутяжелого веса Джон Джонс (26-1-1) был осужден за вождение в нетрезвом виде и признал свою вину.

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