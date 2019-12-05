В Дружковке состоялась "тренировка со звездой": фото

3 декабря, на ЛА "Альтаир" в Дружковке Украинская хоккейная лига, ТМ "Parimatch", ХК "Донбасс" и НОК Донецкой области провели для болельщиков, представителей СМИ и блогеров традиционное мероприятие "Тренировки со звездой". Также тренировка состоялась при поддержке TwoL.

В роли наставников выступили: олимпийский чемпион, который сыграл более 1100 матчей в НХЛ, воспитанник киевского "Сокола" – Алексей Житник и четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ – Александр Победоносцев. Компанию им составили игроки основного состава ХК "Донбасс" – Андрей Григорьев, Александр Качула и Денис Мостовой.

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В этом сезоне организаторы расширили формат тренировки – все участники поделились на группы и в четырех различных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев рассказал о важности проведения таких мероприятий "Мы очень рады провести первую в этом сезоне "Тренировку со звездой" именно в Дружковке и очень приятно, что сегодня собралось так много любителей хоккея. Тренировка прошла в очень хорошей атмосфере, все участники принимали активное участие, выполняли все задания и надеюсь, получили максимум удовольствия", – сказал Победоносцев.

В рамках тренировки наставники провели серию ледовых мастер-классов, обучили катанию на коньках и базовым хоккейным упражнениям. Также все участники попробовали освоить технику владения клюшкой и шайбой и потренировали точность и силу бросков.

Самое главное – это хорошее настроение, и у организаторов удалось нам его доставить. В любом случае, привлечение внимания к здоровому образу жизни должен стоять во главе каждого вида спорта в нашей стране. И я очень рад, что Украинская хоккейная лига и ХК "Донбасс" обращают на это внимание,

– заявил участник тренировки журналист Геннадий Чубенко.

"Торговая марка Parimatch вместе с Украинской хоккейной лигой открывает сезон проекта "Тренировка со звездой" на площадке чемпиона Украины – ХК "Донбасс". Этот уникальный проект за три сезона сделал украинский хоккей ближе к болельщикам и медиа. Украинский хоккей возрождается и развивается стремительными темпами. Уверены, что в этом сезоне рост будет еще более ощутимым", – резюмировал представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра.

После окончания тренировки представители ТМ "Parimatch", Украинской хоккейной лиги и ХК "Донбасс" ответили на вопросы журналистов и наградили лучших призами.

Фото "Тренировка со звездой" / фото: uhl.ua