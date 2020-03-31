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В ДТП погибла жена одного из лучших шахматистов мира

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Ариана Каоили и Левон Ароян / twitter.com/LevAronian

Армянский гроссмейстер Левон Аронян сообщил о смерти своей жены, 33-летней австралийской шахматистки Арианы Каоили.

15 марта Каоили попала в серьезное ДТП в Ереване. В течение двух недель врачи боролись за ее жизнь.

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Автомобиль, за рулем которого сидела Каоили, врезался в бетонное ограждение моста. Спасателям пришлось применять спецтехнику, чтобы вызволить девушку из кабины.

"У меня нет слов, чтобы выразить скорбь по поводу смерти моей жены Арианы. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, прожила прекрасную жизнь. Я люблю тебя, милая, спи спокойно", – написал Аронян в Twitter.

Что известно об Ариане КаоилиКаоили – австралийская шахматистка, родившаяся на Филиппинах. Она является чемпионкой Океании 2009 года, участницей нескольких Всемирных шахматных Олимпиад. С 2013 года жила и работала в Армении.

Левон Аронян и Ариана Каоили поженились в 2017 году, вскоре после того, как армянский гроссмейстер завоевал Кубок мира.

2000 года Ариана выиграла чемпионат среди девушек до 16 лет на Филиппинах. В рейтинговом списке ФИДЕ в октябре 2002 года Каоили достигла своего пикового рейтинга – 2309.

В 2009 году она выиграла турнир London Chess Classic Women Invitational. В том же году Каоили выиграла зональный чемпионат Океании среди женщин и в результате получила право участвовать в чемпионате мира среди женщин 2010 года. Однако на этом турнире она не появилась.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Аварии и ДТП Шахматы Новости Спорта Спорт
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