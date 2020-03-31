В ДТП погибла жена одного из лучших шахматистов мира

Армянский гроссмейстер Левон Аронян сообщил о смерти своей жены, 33-летней австралийской шахматистки Арианы Каоили.

15 марта Каоили попала в серьезное ДТП в Ереване. В течение двух недель врачи боролись за ее жизнь.

Читайте также Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно

Автомобиль, за рулем которого сидела Каоили, врезался в бетонное ограждение моста. Спасателям пришлось применять спецтехнику, чтобы вызволить девушку из кабины.

"У меня нет слов, чтобы выразить скорбь по поводу смерти моей жены Арианы. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, прожила прекрасную жизнь. Я люблю тебя, милая, спи спокойно", – написал Аронян в Twitter.

I have no words to express the grievance over my wife Arianne's death. She was intelligent , hard working and joyous person that lived a beautiful life...



I love you honeybun, sleep tight.... — Levon Aronian (@LevAronian) March 30, 2020

Что известно об Ариане КаоилиКаоили – австралийская шахматистка, родившаяся на Филиппинах. Она является чемпионкой Океании 2009 года, участницей нескольких Всемирных шахматных Олимпиад. С 2013 года жила и работала в Армении.



Левон Аронян и Ариана Каоили поженились в 2017 году, вскоре после того, как армянский гроссмейстер завоевал Кубок мира.



2000 года Ариана выиграла чемпионат среди девушек до 16 лет на Филиппинах. В рейтинговом списке ФИДЕ в октябре 2002 года Каоили достигла своего пикового рейтинга – 2309.



В 2009 году она выиграла турнир London Chess Classic Women Invitational. В том же году Каоили выиграла зональный чемпионат Океании среди женщин и в результате получила право участвовать в чемпионате мира среди женщин 2010 года. Однако на этом турнире она не появилась.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.