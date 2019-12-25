В федерации биатлона также заявили о проблемах с госфинансированием
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о проблемах с государственным финансированием. Он сказал, что сбор в Европе для всей команды организовали за счет федерации.
Впрочем, по словам Брынзака, в других федерациях более сложные ситуации. Также сборы биатлонной команды до середины января уже профинансированы.
Главное о скандале: Почему прекратили финансировать украинских спортсменов – детали
Сейчас есть некоторые бюджетные проблемы с финансированием, поэтому сбор в Европе для всей команды мы организовали за счет федерации, чтобы спортсменам не пришлось в Украине в условиях без снега терять тренировочную практику.
Но, вообще, сейчас сложнее федерациям, которые участвуют в эксперименте, мы же в нем не участвуем, и можем работать "в долг". То есть потратить свои средства, а в январе-феврале получить компенсацию. Ну и, тем более, наши тренеры и функционеры вовремя подсуетились, и сейчас до середины января плановые сборы уже профинансированы,
– цитирует Брынзака biathlon.com.ua.
Что известно о прекращении финансирования спортивных федераций?
Кабмин приостановил часть бюджетных выплат, чтобы до конца года удержать дефицит бюджета на запланированном уровне. Таким образом к концу 2019 года Госказначейская служба выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи.
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