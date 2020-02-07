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В Федерации гимнастики объяснили, почему украинские спортсменки едут на соревнования в Россию

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Ирина Дерюгина и Влада Никольченко / ФГУ

Главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина объяснила, почему сборная Украины приняла решение выступать на гран-при Москвы.

Участие в соревнованиях в РФ тренер считает подготовкой и отбором лучших спортсменов накануне Олимпиады в Токио. Заявление размещено на сайте Федерации.

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Мы взвешивали все "за" и "против", и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского гран-при дальше будет зависеть, кто будет принимать участие в гран-при во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов. Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики",
– сказала Ирина Дерюгина.

Она также добавила, что за рубежом гимнастки смогут тренироваться в хороших залах, ведь в Украине они "тренируются в нищенских условиях".

Накануне на странице сборной Украины по гимнастике в Instagram появилось сообщение о том, что тренерский штаб принял решение об участии Евы Мелещук и Кристины Пограничной в соревнованиях, которые с 7 до 9 февраля будут проходить в российской столице.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Новости России Художественная гимнастика
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