В ФИФА и России отреагировали на новость о запрете сборной участвовать в ЧМ-2022

Россия может не попасть на Чемпионат мира по футболу, который в 2022 году пройдет в Катаре. Все из-за допингового скандала.

Такую информацию распространило издание beIN Sports со ссылкой своего журналиста на Всемирное антидопинговое агентство. Якобы WADA запретило России участвовать в ЧМ-2022.

Больше об этом: WADA сообщил России о запрете на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, – СМИ

Однако пока эта информация не нашла своего подтверждения. Российский футбольный союз не получал сообщений от WADA о возможном отстранении сборной России от участия в ЧМ-2022, заявили в организации в комментарии "СЭ".

Аналогичный ответ пришел и от ФИФА.

"У нас нет новой информации, которая могла бы дополнить то заявление, которое мы сделали в декабре. Еще тогда ФИФА приняла к сведению решение, принятое исполкомом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта, чтобы уточнить действие решения о футболе", – заявили в ФИФА.