В ФИФА решили, отменять ли футбольный сезон
Международная футбольная федерация (ФИФА) не планирует отменять футбольный сезон 2019/2020. В ФИФА хотят, чтобы сезон в каждой стране был доигран.
ФИФА позволит каждой стране самой определить сроки завершения сезона-2019/20, информирует The Athletic.
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Международная футбольная федерация тоже не будет настаивать на синхронной дате завершения всех лиг.
Ожидается, что официальное заявление ФИФА будет опубликовано в течение двух ближайших суток.
Как пишет The Athletic, в ФИФА понимают, что в разных странах разная ситуация с распространением COVID-19. Поэтому там считают, что определять конкретную дату завершения сезона некорректно.
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В Европе во всех странах, кроме Беларуси, приостановлены футбольные лиги. Возвращение футбольного сезона, по предварительным данным, ожидается в начале мая.
В УЕФА хотят завершить сезон 2019/2020 до конца лета. Иначе существует риск, что результаты текущего сезона будут аннулированы.
Из-за продления срока сезона ФИФА обяжет футбольные клубы продлить контракты с игроками и тренерами.
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