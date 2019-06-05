В ФИФА состоялись выборы президента
Во время Конгресса ФИФА в Париже состоялись выборы президента ассоциации. Победил Джанни Инфантино.
Джанни Инфантино сохранил свою должность, которую занял в 2016 году, когда заменил на внеочередных выборах Зеппа Блаттера.
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Но стоит отметить, что на выборах президента ФИФА в Инфантино не было конкурентов – он был единственным кандидатом.
Таким образом Инфантино будет руководить ФИФА до 2023 года.
Источник: 24 канал
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