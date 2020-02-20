В Формуле-1 заинтересовались новой технологией в болиде Mercedes: видео

В Барселоне продолжаются предсезонные тесты команд Формулы-1. Во второй день тестов внимание всех привлек Льюис Хэмилтон и его обновления болида Mercedes – необычное рулевое управление.

На видеокадрах с машины Льюиса видно, что пилот при выходе на прямую тянет руль на себя, что, возможно, влияет на развал-схождение передних колес. Перед входом в поворот Льюис толкает руль от себя, возвращая его в исходное положение. Новая система получила название DAS.

"Я тестировал ее только сегодня утром, поэтому пока мало что могу сказать. Мы пока просто стараемся во всем разобраться. Понять, как все работает. С точки зрения безопасности все в порядке, у ФИА нет претензий", – коротко прокомментировал эту новинку Льюис Хэмилтон.

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При этом Хэмилтон не всегда использует новинку, поскольку если делать это слишком часто, то это может привести к повышенному износу передних колес, уверены эксперты Auto Motor und Sport. Но если перемещать колеса "дозировано", то можно продлить срок их службы благодаря более эффективному охлаждению.

Данное приспособление вызвало огромный интерес у журналистов и команд-конкурентов. Однако технический директор Mercedes Джеймс Эллисон уверен, что новая система полностью соответствует регламенту.

"Да, у нас на болиде появилась новая система. Если вам интересно, она называется DAS. Она улучшает параметры управления. Надеемся, что в этом году она поможет нашим пилотам. Но как именно она работает, как мы будем ее использовать – этого мы вам не скажем", – рассказал Эллисон.

Эти слова подтверждает и технический директор Point Racing Энди Грин: "Насколько мы видим на видео, это устройство является частью рулевого управления. В регламенте сказано, что пилот может изменять положение передних колес при помощи рулевого управления. В какой плоскости – в правилах не уточняется".