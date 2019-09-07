В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)

Алекс Перроне из команды Формулы-3 Campos Racing во время показательной гонки в субботу, 7-го сентября, на трассе в Монце (Италия) попал в головокружительную аварию. Болид 19-летнего гонщика из Австралии взлетел на несколько метров.

Перроне широко вошел в скоростной поворот "Параболика" и ударил бордюр, который был помещен, чтобы удержать водителей в пределах трассы.

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Автомобиль Алекса взлетел в воздух, а затем приземлился на шинный барьер вверх дном.

Австралиец смог избежать столкновением с другими болидами. После инцидента Алекса отправили в медицинский центр для регулярных проверок.

Видео аварии Алекса Перроне

Из-за аварии на трассу выехал автомобиль безопасности. Гонка завершилась в сопровождении машины безопасности, и Роберт Шварцман одержал победу.

В субботу в Монце состоится квалификация Формулы-1. Гонка же состоится в воскресенье, 8-го сентября.

Также стало известно, что этап Формулы-1 в Италии останется в календаре еще на пять лет. Гран-при Италии непрерывно проводится от первого сезона Формулы-1 и до сегодня.