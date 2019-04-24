В Германии футбольные фанаты забросали поле пасхальными яйцами: видео перфоманса
Матч 30 тура немецкой Бундеслиги между "Вольфсбургом" и "Айнтрахт" (1:1) едва не сорвали футбольные фанаты.
Игра началась с перерыва, поскольку болельщики "Айнтрахта" забросали поле пасхальными яйцами. Это был их способ протеста.
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Таким нехитрым способом фаны протестовали против неудобного времени матча. Игры в понедельник крайне непопулярные в Германии, и под давлением местная федерация уже даже пообещала с 2020 года не проводить их в первый день недели.
В самом матче франкфуртцы открыли счет во втором тайме благодаря голу Гузмана, который вышел на замену, но удержать победу не смогли. На последней минуте отличился Брукс – 1:1.
Спорт 24 писал, что нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг в перенесенном матче 31 тура АПЛ против "Уотфорда" забил самый быстрый гол в истории турнира.