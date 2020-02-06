В Германии футболист расплакался на поле из-за расизма, а потом получил удаление: видео

1/8 финала Кубка Германии подарила болельщикам неожиданные результаты, драматические матчи и скандальные события. Все было на матче между "Шальке" и "Гертой".

Берлинский клуб открыл счет уже на 12 минуте благодаря голу Кепке. В конце первой половины игры Пйонтек, который стал самым дорогим зимним приобретением "Герты", открыл счет забитым голам за берлинцев.

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Однако после перерыва "кобальтовые" отыгрались благодаря мячам Калиджури и Харита. Таким образом, команды провели на поле еще два дополнительных тайма по 15 минут.

Победу вырвал "Шальке" благодаря голу Рамана на 115 минуте – 3:2.

Драматический матч затмило проявление расизма со стороны болельщиков "Шальке". В частности, подвергся расистским оскорблениям 22-летний защитник гостей Иордан Торунарига.

Тренерский штаб "Герты" сообщил судье о том, что произошло и попросил принять меры. Но Харм Осмерс не стал прерывать игру.

В результате Иордан расплакался – партнеры утешали молодого футболиста. "Он плакал на поле и не хотел продолжать", – цитирует нападающего "Шальке" Бенито Рамана ESPN.

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Через 10 минут после начала экстра-таймов Торунарига взорвался. Его жестко сбили возле боковой линии, и Торунарига влетел в тренера "Шальке" Давида Вагнера.

Наставник хозяев хотел помочь игроку подняться, но тот схватил ящик с бутылками, швырнул его на газон, отмахнулся от менеджера и вернулся на поле.

Судья не оставил без внимания обстоятельства и показал футболисту вторую желтую. Также арбитр удалил тренера "Шальке".

Шальке – Герта видеообзор матча