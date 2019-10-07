В Германии у баскетболиста НБА украли полмиллиона евро и ювелирные украшения

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Деннис Шредер
Деннис Шредер / clutchpoints.com

Дом баскетболиста американского клуба "Оклахома-Сити Тандер" Денниса Шредера ограбили в Германии. Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Брауншвейг (Нижняя Саксония).

Как сообщает Deutsche Welle, полиция сообщила об ограблении в воскресенье вечером. По информации Bild, воры проникли внутрь дома в субботу через двери на террасу.

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Преступники забрали с собой ювелирные изделия и большую сумму денег – 500 тысяч евро. В отчете полиции говорится, что ворам удалось взять предметы стоимостью в сотни тысяч евро.

Сейчас личности преступников остаются неизвестными. Сам баскетболист никак не прокомментировал инцидент.

Шредер выступает за "Оклахому-Сити Тандер" с 2018 года. В прошлом сезоне он набирал 15,5 очков и делал 4,1 перехвата в среднем за матч.

"Оклахома" свой первый матч в регулярном сезоне НБА проведет против "Юты" 24 октября.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт NBA Баскетбол
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