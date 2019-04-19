В Голландии перенесли тур чемпионата из-за выхода "Аякса" в полуфинале Лиги чемпионов

28 апреля амстердамский "Аякс" должен сыграть против "Де Графсхап" в чемпионате Голландии. А уже 30 апреля – против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов на выезде. Однако руководство Футбольной федерации Нидерландов (KNVB) решил перенести матч "Аякс" – "Де Графсхап". А вместе с ним и весь тур чемпионата Голландии.

Перенести матч "Аякса", а заодно и весь тур чемпионата Голландии, решили, чтобы игроки амстердамского клуба имели два полноценных дня отдыха между матчами. Но несмотря на то, что "Аякс" ведет борьбу за чемпионство, а "Де Графсхап" – за сохранение место в элите, решили перенести весь тур. В таком случае все команды останутся в равных условиях, и сохранится интрига до конца сезона. Тур перенесли на 15 мая. Ранее последний матч чемпионата должны были сыграть 12 мая.

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При этом в KNVB отвергают обвинения в том, что таким образом они помогают "Аяксу" лучше подготовиться к матчу против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов. По их словам, еще в начале сезона была обсуждена возможность переноса матчей тех команд, которые зайдут так далеко в финальной стадии. При этом "Аякс" еще и сыграет в финале Кубка Нидерландов. Поэтому это сделано, чтобы не перегружать игроков.

Относительно переноса матча "Аякс" – "Де Графсхап" на 26 или 27 апреля (тогда бы не пришлось переносить тур чемпионата), то в KNVB отметили, что в этот день в Амстердаме состоится празднование Дня короля. И это могло бы создать проблемы для проведения матча.

Стоит отметить, что "Тоттенхэм" свой матч чемпионата перед игрой с "Аяксом" проведет в субботу, 27 апреля. Они сыграют против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Зато их матч против "Борнмута" запланирован на понедельник, 6 мая. Однако из-за того, что вторая игра против "Аякса" состоится 8 мая, то матч чемпионата Англии, скорее всего, перенесут на другой день.