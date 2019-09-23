В Греции задержали сирийских беженцев, которые выдавали себя за волейбольную команду из Украины

Греческие правоохранители задержали в аэропорту группу сирийских беженцев. У всех них были украинские паспорта, и выдавали они себя за волейбольную команду из Украины.

Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были объявлены как похищенные или утраченные. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

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Сообщается, что все мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму. Также у них было два волейбольных мяча.

Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну Евросоюза. Также вероятно, что они пытались попасть в Швейцарию. Их задержали и отправили в следственный магистрат, где им предъявят обвинения в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утерянных проездных документов.