В Греции застряла одна из спортивных сборных Украины, – министр Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге SkyUp по эвакуации украинцев из Италии сообщил, что в Греции застряла сборная Украины.

Однако, о какой именно спортивной сборной идет речь – неизвестно. Сейчас Украина работает над ее возвращением домой.

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Также Кулеба отметил, что 14 марта Украина уже эвакуировала 4 молодежных сборных по регби.

Что известно об эвакуации украинцев из Италии

Специальный борт компании SkyUp заберет почти сотню украинских граждан с итальянской Венеции 15 марта. Это люди, которые ранее пытались попасть в Украину, однако автобусы с ними вернули обратно в Италию словенские пограничники. Из-за суровых карантинных мер, введенных в странах ЕС из-за вспышки коронавируса, украинцы не могут самостоятельно вернуться домой.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала