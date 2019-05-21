В Грузии начались массовые аресты футболистов за договорные матчи

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Грузинские футболисты подозреваются в договорных матчах
Грузинские футболисты подозреваются в договорных матчах / sputnik-georgia.ru

В Грузии правоохранительными органами было арестовано около 11 футболистов из-за подозрений в организации договорных матчей.

Восемь действующих игроков и трое бывших футболистов задержаны за причастность к договорным матчам в двух ведущих национальных лигах. Об этом сообщает Служба безопасности Грузии.

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Под подозрением оказались два поединка с участием команд высшей грузинской лиги: "Вит–Джорджия" – "Динамо" (Батуми) (0:2), а также дуэль между представителями второй лиги "Гурия" – "Мерани" (1:3). Участники заработали около 34 тысяч долларов.

По грузинскому законодательству, игрокам может грозить от четырех до шести лет за решеткой.

Федерация футбола Грузии заявила, что сотрудничает с расследованием. Двукратный победитель Лиги чемпионов, бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе, который сейчас является мэром Тбилиси осудил договорные матчи. "Это не спорт, это что-то другое", – заявил он грузинскому телевидению.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Грузии
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