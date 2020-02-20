В ход пошли стулья, огнетушитель и даже топор: видео массовой драки на турнире по боксу

Национальное первенство Англии по боксу среди юниоров пришлось отменить. Причиной стала массовая драка, которая возникла на турнире.

Причины массовой драки не указаны. По сообщению Daily Mail, пострадали четыре человека.

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Как видно из опубликованных видео с места происшествия, участники драки бросались стульями. В один из моментов их даже решили успокоить с помощью огнетушителя, но это не очень помогло.

Unbelievable scenes today @England_Boxing Youth Championships in Coventry disgusting pic.twitter.com/mgAMq67wNK — Wayne Smith. (@wayBsmith) February 15, 2020

На еще одном видео видно одного окровавленного мужчину. В руках у него топор. В него тоже бросали стульями.

После драки четыре человека были госпитализированы. Однако их жизни ничего не угрожает.

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Полиция, прибывшая на место вызова, никого не задержала. Но проводит расследование.

Сам турнир по боксу начался в пятницу, 14 февраля. Драка же состоялась в субботу, 15 февраля. После этого организаторы отменили турнир, который должен был длиться до воскресенья.