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В ход пошли стулья, огнетушитель и даже топор: видео массовой драки на турнире по боксу

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На юношеском чемпионате Англии по боксу произошла массовая драка / twitter.com/England_Boxing

Национальное первенство Англии по боксу среди юниоров пришлось отменить. Причиной стала массовая драка, которая возникла на турнире.

Причины массовой драки не указаны. По сообщению Daily Mail, пострадали четыре человека.

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Как видно из опубликованных видео с места происшествия, участники драки бросались стульями. В один из моментов их даже решили успокоить с помощью огнетушителя, но это не очень помогло.

На еще одном видео видно одного окровавленного мужчину. В руках у него топор. В него тоже бросали стульями.

После драки четыре человека были госпитализированы. Однако их жизни ничего не угрожает.

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Полиция, прибывшая на место вызова, никого не задержала. Но проводит расследование.

Сам турнир по боксу начался в пятницу, 14 февраля. Драка же состоялась в субботу, 15 февраля. После этого организаторы отменили турнир, который должен был длиться до воскресенья.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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