В игравшем против Малиновского клубе, 35% положительных тестов на коронавирус

В испанском футбольном клубе "Валенсия" подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Клуб заявил, что вирус обнаружен у персонала и игроков первой команды.

Пресс-служба "Валенсии" официально сообщила, что 35% тестов являются положительными. Однако все случаи бессимптомны.

"Зараженные находятся в своих домах под присмотром и с необходимыми мерами изоляции. В клубе 35% положительных тестов", – информируют испанцы.

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"Валенсия" настаивает на том, чтобы население оставалось в своих домах и строго следовали всем уже опубликованным гигиеническим и профилактическим мероприятиям,

– сказано в заявлении клуба.

Ранее коронавирусом заразились 5 человек "Валенсии". Среди футболистов известно, что вирус подтвердили у Эсекиэля Гарая, Элиакима Мангаля и Хосе Гайи.

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На прошлой неделе "Валенсия" играла в Лиге чемпионов против итальянской "Аталанты", в которой выступает украинец Руслан Малиновский. Клуб из Бергамо ввел карантин.

Что известно о коронавирусе в Испании?

По состоянию на 17 марта Испания стала третьей по численности заразившихся в мире (без учета Китая). Там 9 191 зараженных и 303 летальные случаи.



Правительство Испании объявило в понедельник о закрытии сухопутной границы в попытке сдержать пандемию коронавируса.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канал

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