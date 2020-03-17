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В игравшем против Малиновского клубе, 35% положительных тестов на коронавирус

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В испанском футбольном клубе "Валенсия" подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Клуб заявил, что вирус обнаружен у персонала и игроков первой команды.

Пресс-служба "Валенсии" официально сообщила, что 35% тестов являются положительными. Однако все случаи бессимптомны.

"Зараженные находятся в своих домах под присмотром и с необходимыми мерами изоляции. В клубе 35% положительных тестов", – информируют испанцы.

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"Валенсия" настаивает на том, чтобы население оставалось в своих домах и строго следовали всем уже опубликованным гигиеническим и профилактическим мероприятиям,
– сказано в заявлении клуба.

Ранее коронавирусом заразились 5 человек "Валенсии". Среди футболистов известно, что вирус подтвердили у Эсекиэля Гарая, Элиакима Мангаля и Хосе Гайи.

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На прошлой неделе "Валенсия" играла в Лиге чемпионов против итальянской "Аталанты", в которой выступает украинец Руслан Малиновский. Клуб из Бергамо ввел карантин.

Что известно о коронавирусе в Испании?
По состоянию на 17 марта Испания стала третьей по численности заразившихся в мире (без учета Китая). Там 9 191 зараженных и 303 летальные случаи.

Правительство Испании объявило в понедельник о закрытии сухопутной границы в попытке сдержать пандемию коронавируса.


Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канал

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта ФК Валенсия Футбол Спорт
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