В Испании футбольные болельщики устроили жуткий протест с гробом: видео
В матче 23 тура чемпионата Испании по футболу между "Алавесом" и "Леванте" болельщики провели нестандартную акцию протеста.
Во время матча фанаты "Алавеса" провели своеобразный флешмоб в знак протеста против руководства Ла Лиги.
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Поклонников клуба возмущает то, что Лига назначает поединки команды в будни.
Поэтому болельщики пронесли по стадиону гроб. Это, скорее всего, означает, что Лига убивает футбол.
Отметим, что "Алавес" удалось победить "Леванте" со счетом 2:0 и улучшить позицию в турнирной таблице. Теперь они на 6 месте с 35 очками в активе.
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Источник: 24 Канал
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