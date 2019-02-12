В Испании футбольные болельщики устроили жуткий протест с гробом: видео

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"Алавес" празднует гол в матче с "Леванте"
"Алавес" празднует гол в матче с "Леванте" / GETTY IMAGES

В матче 23 тура чемпионата Испании по футболу между "Алавесом" и "Леванте" болельщики провели нестандартную акцию протеста.

Во время матча фанаты "Алавеса" провели своеобразный флешмоб в знак протеста против руководства Ла Лиги.

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Поклонников клуба возмущает то, что Лига назначает поединки команды в будни.

Поэтому болельщики пронесли по стадиону гроб. Это, скорее всего, означает, что Лига убивает футбол.

 

 

Отметим, что "Алавес" удалось победить "Леванте" со счетом 2:0 и улучшить позицию в турнирной таблице. Теперь они на 6 месте с 35 очками в активе.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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