В Испании футбольные болельщики устроили жуткий протест с гробом: видео

В матче 23 тура чемпионата Испании по футболу между "Алавесом" и "Леванте" болельщики провели нестандартную акцию протеста.

Во время матча фанаты "Алавеса" провели своеобразный флешмоб в знак протеста против руководства Ла Лиги.

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Поклонников клуба возмущает то, что Лига назначает поединки команды в будни.

Поэтому болельщики пронесли по стадиону гроб. Это, скорее всего, означает, что Лига убивает футбол.

El Alavés, se sigue quejando de los horarios, que le pone @LaLiga y la televisión, ellos opinan que el fútbol es para los fines de semana no para los días lunes. pic.twitter.com/6OdeEpqTym — cristian (@CristianAra84) 12 лютого 2019 р.

Отметим, что "Алавес" удалось победить "Леванте" со счетом 2:0 и улучшить позицию в турнирной таблице. Теперь они на 6 месте с 35 очками в активе.

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