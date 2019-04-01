В Испании удивлены, почему Шевченко не вызывает Зозулю в сборную Украины

Журналист El Digital de Albacete Уго Пинья прокомментировал слухи о возможной смене клуба Романа Зозули, а также выразил удивление отношением Андрея Шевченко к форварду "Альбасете".

Спорт 24 писал, что Роман Зозуля впервые с февраля отметился голом в матче Сегунды. В поединке с "Тенерифе" (2:2) Роман откликнулся на навес с фланга и пробил головой над голкипером.

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Сразу после этого агент 29-летнего нападающего Владимир Кузьменко сделал резонансное заявление. "Если "Альбасете" не начнет с нами вести переговоры о продлении контракта, все возможно", – сказал агент, намекая на возможный уход Зозули летом в "Хетафе" – четвертый клуб нынешней Примеры.

После этого журналист Уго Пинья выразил удивление, почему Андрей Шевченко не вызвал Романа Зозулю в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом.

Да, это сильно удивляет. В составе "Альбасете" есть немало игроков, которые уступают ему в классе, которые представляют свои национальные сборные. Но Шевченко уже внес его в резервный список на последние матчи. Кстати, это возмутило окружение Зозули, которого якобы даже не предупредили персонально,

– заявил Пинья.

Действующий контракт Зозули с "Альбасете" заканчивается 30 июня 2019 года. Ранее украинец сообщал, что в случае выхода команды в Примеру, соглашение с испанским клубом автоматически продолжится.

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В нынешнем сезоне 29-летний украинский форвард провел 27 матчей в составе "Альбасете", в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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